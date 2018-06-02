В Узбекистане погибли 3 человека при попытке достать iPhone из туалета

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Двое мужчин скончались на месте, а третьего госпитализировали в больницу, где тот, не приходя в сознание, умер.

Происшествие было в Папском районе Наманганской области. 3 человека погибли в попытке достать iPhone из туалета. Точнее, один из мужчин уронил в туалет свой смартфон и полез за ним в выгребную яму. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Узбекистана.

Мужчина сначала позвал соседа, чтобы тот помог ему найти телефон. Сам он спустился в яму и вскоре потерял сознание. Ко владельцу дома спустились тот самый сосед, а также отец потерявшего сознание мужчины.

Оба мужчины также упали в обморок. Это объясняется отравлением токсичными газами, которыми подобные места переполнены. Владелец дома и его сосед скончались на месте, а отцу владельца оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу. Однако тот не пришел в сознание и скончался в медицинском учреждении.

Напомним, в прошлом году в России умер подросток от зарядки для iPhone. Парня ударило током, когда он пытался достать зарядку из розетки. Ему оказали медицинскую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось.