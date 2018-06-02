В Забайкалье на соревновании внедорожников загорелся джип

Сегодня, 20:01

Пострадали два человека, они с ожогами доставлены в больницу. Соревнования проходили в окрестностях Карымской, сообщают представители регионального УМВД.

Сегодня в Забайкалье на соревновании внедорожников неожиданно загорелся джип, в результате серьезные ожоги получили двое граждан. Их оперативно доставили в медицинское учреждение, где определили в хирургическое отделение. Отмечается, что врачи советуются с со специалистами ожогового центра Читинской городской клинической больницы №1.

Руководство мероприятия приняло решение приостановить соревнования внедорожников. Указано, что джип загорелся до старта, как раз в салоне находились два человека. На место ЧП выезжали сотрудники следственно-оперативной группы.