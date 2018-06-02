Пользователи Сети шокированы «пьяным» выгулом кота на поводке

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Явно выпившая женщина никак не могла совладать с нравом питомца. Ролик появился в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Типичный Воронеж», он набрал более 16,6 тысяч просмотров.

Пользователи сети шокированы «пьяным» выгулом домашнего кота на специальном поводке, который запечатлели в Воронеже. Многие юзеры писали, что выгул котиков таким образом уже привычная практика, которая защитит животное от побега из дома на суровую улицу.

Другие пользователи отметили, что ярость вызывает состояние хозяйки питомца, явно находившейся в нетрезвом виде. Кот тащит ее в одну сторону, а она настаивает на своем направлении. В итоге нрав животного был укрощен тем, что женщина взяла его на руки. Те, кто заметил нетрезвость хозяйки кота, принялись жалеть питомца, называя его «бедняжкой».