В Самарской области поезд «отрезал» мужчине ногу

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Пострадавший старался перейти дорогу в неположенном месте, и на него наехал грузовой состав.

Случилось это вчера, 1 июня, в Самарской области. Там на 1179 километре Куйбышевской ЖД в 17:42 по местному времени на перегоне Средневолжская-Козелковская поезд «отрезал» мужчине ногу.

В местной транспортной прокуратуре рассказали, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте и в результате попал под грузовой поезд. На место происшествия приехали медики и сразу же госпитализировали пострадавшего.

В итоге по факту случившегося проводят проверку. Ход дела контролируют сотрудники прокуратуры.