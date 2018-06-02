В Новороссийске мужчина на крыше автомобиля занимался «серфингом»

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Водитель в плавках взял вместо доски спойлер, который он оторвал от своей машины.

В Новороссийске мужчина немало удивил местных автомобилистов, остановив своё авто посреди транспортного потока в «час пик». Водитель, стоя на крыше транспортного средства, «занимался серфингом». Вместо доски он вооружился спойлером, который оторвал от своего авто. При этом, по словам очевидцев, герой данной истории активно матерился и угрожал проезжавшим мимо горожанам. Своими действиями мужчина создал пробку в центре города. Чтобы проехать дальше, автомобилистам приходилось объезжать машину неадекватного земляка по встречной полосе. Действия «серфера» успели запечатлеть на камеру очевидцы данного инцидента.

Ранее мы писали, что на видео попал «стриптиз», который в центре Ставрополя устроил местный житель. Мужчина принялся снимать с себя одежду прямо на глазах у прохожих.