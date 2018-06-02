Погребенный заживо: В Саратове МЧС отрыли рабочего

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Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Земляные работы проводились на улице Усть-Курдюмской.

В Саратове на улице Усть-Курдюмской проводились земляные работы, в результате один из мужчин был погребенный заживо. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые отрыли рабочего. Последний был госпитализирован в медицинское учреждение, врачи оценили его состояние как средне тяжелое.

По словам очевидцев, рабочие копали землю в месте, где находится канализация. В ходе работ неожиданно произошло обрушение земли и один мужчина угодил в яму, из-за чего его засыпало. Сотрудники МЧС смогли безопасно вытащить пострадавшего. Сейчас неизвестно, будет ли назначена проверка по факту ЧМ, которое едва не закончилось трагедией.