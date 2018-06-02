После пожара сожителя ведущей Первого канала увезли в больницу с ожогами

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На севере Москвы в двухкомнатной квартире произошло возгорание, которое мужчина попытался потушить самостоятельно. После инцидента мужчину увезли в реанимацию.

Пожар начался на балконе квартиры. Об этом сообщил сам пострадавший, позвонив в службу МЧС. Мужчина является знакомым телеведущей. Сожитель 1978 года рождения получил множество травм и ожогов. По приезду на место происшествия, пожарные увидели огонь на балконе и мужчину, который попытался справиться с ним самостоятельно. После того, как все закончилось, мужчина отказался ехать в госпиталь, заверив, что с ним все в порядке. Однако спустя некоторое время ведущая вызвала скорую помощь. Мужчине внезапно стало хуже. Врачи обнаружили у пострадавшего поражение ступней и грудной клетки, а также гематому на правой ноге и множество ссадин. На данный момент пострадавший находится в реанимации ожогового отделения. По факту возгорания идет проверка.