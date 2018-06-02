В Петрозаводске мужчина угрожал взорвать гранату на автовокзале

Сегодня, 16:54

Инцидент произошёл в столице Карелии сегодня примерно в 15:00.

В Петрозаводске задержали местного жителя, который, находясь на автовокзале, угрожал взорвать гранату. Мужчина вёл себя вызывающе и держал в руках подозрительный пакет. Очевидцы вызвали на место правоохранителей и сотрудников МЧС. Автовокзал, а также прилегающая к нему территория, были оцеплены, пассажиров и персонал экстренно эвакуировали. После задержания предполагаемого террориста у него изъяли муляж ручной противопехотной гранаты. Мотивы поступка мужчины, а также прочие обстоятельства данного инцидента, сейчас выясняют правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Сыктывкаре мужчина, насмотревшись боевика, решил взорвать дом. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в экстренную службу о заложенном взрывном устройстве в жилом здании.