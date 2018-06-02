Красноярск: На побережье горела новостройка

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Пожары продолжают преследовать российские города. Эти события становятся до неприятия слишком частыми и очень пугают граждан РФ.

Очередной пожар посетил Красноярск. Там на побережье горела новостройка. Это событие изрядно напугало местных жителей. «Зимняя вишня» ещё долго будет в памяти у всех.

Инцидент случился на территории Свердловского района города Красноярск сегодня, 2 июня. Огромные клубы дыма стали подниматься над местом, где горела расположенная там новостройка. Сквозь них пробивались высокие языки пламени.

Многие посетители Сети проинформировали, что посчитали картину на побережье просто жуткой. В месте, где горела новостройка, некоторые услышали два взрыва.

Пожар случился в здании, строящемся по адресу Судостроительная, 157.

Посетители местных соцсетей делают предположение, что могло к нему привести. Многие полагают, что причиной пожара стал взрыв баллона пропана.

Впрочем, Красноярск отличился готовностью пожарных. Они смогли полностью победить пламя через 20 минут после возникновения пожара.

Очевидцы информируют, «скорые» к месту инцидента не подъезжали. Следовательно, можно сделать предположение, что он обошёлся без жертв.

Сообщается, что пожар был на самом деле. Сведения об этом предоставил региональный главк МЧС. Горел всего лишь строительный мусор. Информация о взрывах не подтверждается.