Ковров: Кабинет в школе закрыли из-за опасного излучения

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Владимирский Роспотребнадзор продолжает плановые выездные проверки образовательных учреждений в регионе. Не редки случаи выявления фактов того, что обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия учеников находится не на должном уровне.

Последняя проверка проводилась в городе Ковров. По её итогам в школе закрыли кабинет информатики. Там обнаружили опасное излучение.

Данные замеров показали следующее. Согласно им, кабинет информатики в одной из школ в городе Ковров показал превышение уровня напряжённости по электромагнитным полям. Он существенно превышает те нормативы, что установлены соответствующими требованиями.

После установления данного факта в школе города Ковров, материалы исследований были поданы на рассмотрение местной Фемиде, чтобы та приняла решение о закрытии опасного кабинета из-за излучения.

Суд рассмотрел это дело. На основании предоставленных материалов и после показаний сторон, люди в мантиях согласились, что было совершено административное правонарушение.

Деятельность кабинета информатики в одной из школ города Ковров приостановлена на 85 суток. Выписано предписание об устранении нарушения.

Местные пользователи Сети, обсуждая данный инцидент, пытаются понять, что стало этому причиной. Большинство не верит, что это некачественные компьютеры. Возможно, излучение идёт от стройматериалов, использованных при отделке класса.