В Кемерово врачи 7 часов боролись за жизнь упавшей с высоты школьницы

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14-летнюю школьницу доставили в медучреждение с множественными переломами позвоночника и таза.

В Кемерово нейрохирурги областной клинической больницы на протяжении 7 часов боролись за жизнь школьницы, упавшей с высоты третьего этажа. Сложнейшую операцию провели специалисты детского и взрослого отделений. У девочки диагностировали множественные переломы позвоночника и таза.

Местная пресса передаёт, что подросток хотела сбежать из дома, когда родители запретили ей гулять с друзьями. 14-летняя девушка соорудила из простыней импровизированную верёвку и хотела спуститься на ней из квартиры на пятом этаже. На уровне третьего этажа ткань порвалась и школьница упала на козырёк у подъезда.

Несмотря на всю сложность операции, вмешательство прошло успешно. Первое время девушка не сможет самостоятельно передвигаться, однако прогнозы врачей относительно её выздоровления достаточно оптимистичны. Ожидается, что со временем она вернётся к полноценной жизни.

Ранее мы писали, что в Воронеже женщина погибла, выпав из окна второго этажа.