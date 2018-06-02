В Тольятти в целая группа детсада наелась гидрогелиевых шариков

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Проблема состояла в том, что они при контакте с влагой они сильно расширяются.

В Тольятти прошедшая пятница для некоторых родителей выдалась очень неспокойной. Там целая группа детсада в Автозаводском районе города, которая состоит из 15 ребятишек, наелась гидрогелиевых шариков. Они же при контакте с влажной средой расширяются, поэтому могут просто заблокировать дыхательные пути.

Считается, что гидрогелиевые шарики в детский садик принёс один из маленьких ребят в возрасте от 3 до 3,5 лет. В итоге после происшествия, чтобы избежать серьёзных последствий, воспитатели вызвали бригаду скорой помощи.

Приехавшие врачи решили забрать детей в больницу для обследования. Их отвезли в медучреждение на трёх машинах скорой помощи.