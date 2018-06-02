В Ленобласти при пожаре сгорел ребёнок

Сегодня, 13:28

Хотя отопительный сезон давно завершился, дома в деревнях и сёлах продолжают возгораться. Самое страшное, когда при этом гибнут люди и, в особенности, дети.

В Ленобласти при пожаре, случившемся сегодняшней ночью, погиб ребёнок. Это произошло в деревне Пупышево на территории садоводства «Рубин».

Очевидцы пишут, что пламя в доме возникло, приблизительно, в полночь, и почти моментально охватило всё строение. Дом горел как спичка.

У хозяйки дома было трое детей. В гостях в момент пожара находились её мать и сестра со своим 10-летним мальчиком, который спал на втором этаже. Хозяйка успела спасти своих детей, а ребёнок сестры сгорел. Его мать сейчас госпитализирована.

В Сети сообщают, что у пожарных Ленобласти и в этот раз оказалось не всё в порядке. У них закончилась вода, хотя прибыли три машины, и потушить пламя они смогли лишь ближе к трём часам ночи.

По данным некоторых источников, воду таскали вёдрами из соседних домов.

Что стало причиной возгорания, приведшего к трагедии, устанавливается.