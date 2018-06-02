В Калининграде в детском саду зафиксирована вспышка менингита

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Первый случай произошёл две недели назад. С тех пор заболели ещё несколько малышей.

Вспышка менингита зафиксирована в детском саду №48 в Калининграде. Власти утверждают, что несколько детей заразились энтеровирусной инфекцией. Родители малышей сообщают, что первый случай произошёл две недели назад. Тогда у мальчика обнаружили симптомы менингита и госпитализировали в медучреждение. Через какое-то время ещё несколько ребят также заболели, в связи с чем, администрация дошкольного учреждения объявила карантин лишь в одной группе, где был выявлен очаг заболевания. При этом другие дети продолжили посещать детсад. Также родители отмечают, что сперва педагоги сообщили, что речь идёт о менингите, но вскоре заявили, что произошла ошибка и на самом деле речь идёт о энтеровирусной инфекции. Эту версию подтвердили и в региональном Минздраве.

Ранее мы писали, что первый случай менингита у ребёнка зафиксирован в Астане.