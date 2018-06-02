Пилоты российских ВКС столкнулись с НЛО над Черным морем

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Во время штатного полета нал акваторией Черного моря пилоты российских ВКС встретились с НЛО. На видео в интернете видно, что летающий объект имеет форму диска, что полностью соответствует стереотипным представлениям о летающих тарелках.

Неопознанный аппарат бликовал на солнце, переливаясь серебристым цветом. По мнению уфологов, около 30% пилотов хотя бы раз встречали в небе НЛО. Ученые полагают, что подобные встречи не случайны - предполагаемым внеземным цивилизациям интересен технический потенциал землян. Особенно их должна интересовать военная сфера.

Советские и российские лётчики уже неоднократно встречались в воздушном пространстве с неопознанными объектами. В 1991 пилот Максим Чурбаков во время полёта увидел в небе огненный шар. Через несколько секунд, по словам лётчика, отказали все приборы. Чурбаков был вынужден катапультироваться. Во время следствия летчик утверждал, что на него воздействовал НЛО. Материалы следствия до сих пор находятся под секретным грифом.