Во Владикавказе машины ломаются из-за махинаций с топливом на АЗС

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Люди рассказали свои истории в Instagram на странице «ЧП Владикавказ». Неприятности происходят на заправке, расположенной на улице Дзержинского.

Во Владикавказе машины ломаются из-за махинаций с топливом, которые происходят на АЗС на улице Дзержинского. Автор ролика показала, что на заправке стоит несколько сломанных автомобилей, также она застала разбирательства посетителей, предъявивших тару с непонятной жидкостью, которую набирали в одной из колонок АЗС. По словам девушки, там бензин разбавляют водой.

Пользователи оставили свои комментарии: _tembolat_: «я один раз в баклашку заправил там бензин, такой желтый был, как фанта. И сколько раз там приезжал, никогда не видел, чтоб там кто-то заправлялся»; soslan1979@slippery15: «залил 20 л 92 и клапана как на дизеле стали стучать»; igor.1015@alan_fidar: «да, заправлялся я там в 2015 г на Т5 и что распредвал коменсаторы пипетки от фарсунок полетели, 26 т только запчасти, еще в Пятигорск тащи машину и плюс мастеру 10, отличная экономия».