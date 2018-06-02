«СМИ лгут»: Мать аниматора из «Гравитации» оправдала сына

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Женщина заявила, что самые крупные российские телеканалы показали обрезанное видео. На нём видно, как после взрыва парень убегает. Однако при просмотре полного ролика видно, что он убежал в подсобку, снял там горящую футболку и вернулся помогать детям. Таким образом парень не просто сбежал, а даже спас жизнь некоторым ребятам и вызвал скорую помощь.

Анна, мать 16-летнего Данила, который 1 мая работал в «Гравитации» и показывал шоу детям, оправдала своего сына. Женщина записала видео, рассказав, что СМИ лгут и распространяют ложную информацию. Они показывают ролик, на котором Данил убегает после взрыва из зала. Но мать аниматора заявляет, что он побежал в подсобное помещение, снял там горящую футболку, потушив её, и вернулся обратно помогать детям и спасать реквизиты.

Анна добавляет, что в полной видеозаписи видно, как её сын возвращается бегом и начинает тушить детей. Он также стал первым, кто вызвал бригаду скорой помощи. Но Данилу даже не оказали первую помощь, а сразу забрали в СИЗО. Обрабатывала раны мать парня, когда приехала к нему. Женщина особо подчёркивает, что его сына информагентства умышленно выставляют в плохом свете.

Данил работал в «Гравитации» в районе месяца неофициально. Он рассказал, что у аниматоров есть инструкции, которым они следовали на каждом шоу. В день взрыва он заменял своего коллегу.

Парень работает волонтёром и живёт в многодетной семье. В «Гравитации» он работал, чтобы оплатить учёбу в колледже. Мать рассказала, что сейчас все знакомые собирают его грамоты и характеристики. Помогают даже одногруппники. Женщина боится, что её сына всё же признают виноватым и осудят.