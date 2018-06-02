Протесты в Никарагуа унесли уже более 100 жизней

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Жители Никарагуа протестуют против президента страны Даниэля Ортеги, требуя его ухода с занимаемого поста. Число людей, погибших и пострадавших в результате беспорядков, уже превысило сотню.

Протесты начались 18 апреля, после того, как правительство предложило реформу, подразумевающую повышение отчислений в фонды страхования. Кроме роста налогов изменения предполагали и понижение выплат гражданам. Это вызвало волну недовольств, после чего начались протесты, переросшие в массовые беспорядки, которые продолжились, не смотря на то, что реформа была в конечном итоге отменена. Протестующие требуют ухода с поста текущего президента Никарагуа. Однако Даниэль Ортега не собирается этого делать.

Сейчас известно о том, что массовые беспорядки унесли более 100 жизней, о чём свидетельствуют медицинские работники, занимающиеся телами. Основной причиной смерти они называют огнестрельные ранения из снайперской винтовки Драгунова, которая состоит на вооружении армейских подразделений Никарагуа.