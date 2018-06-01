Мать пострадавшего ребенка в ТЦ "Комсомолл" рассказала о произошедшем

Вчера, 22:15

Женщина призывает остальных родителей беречь собственных детей и не оставлять их одних.

Мать мальчика, пострадавшего в ТЦ «Косомолл» в Иркутске, рассказала о произошедшем. По ее словам, в зале центра ее уверили, что все безопасно и никаких угроз жизни детям нет. Организаторы детского шоу заявили, что людям бояться нечего после проверок, которые были проведены в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Женщина говорит, что от малого числа мест ее и иных родителей попросили подождать завершения шоу в коридоре, но она зашла в помещение, так как ее сын являлся одним из совсем маленьких детей. Возник пожар и пламя перекинулось на малыша, мать успела спасти его, но испуганный ребенок получил ожоги лица и ног.