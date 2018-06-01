В Минске из-за сосисок со скидкой в 50% пенсионерки устроили скандал

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Оказывается, пенсионеры не только в России живут не настолько достойно, чтобы не побороться за то, что можно приобрести намного дешевле. Не исключением является и Белоруссия.

В Минске бабушки чуть не подрались в продуктовом магазине. Причиной этого стало то, что там «выбросили» в продажу сосиски со скидкой в 50%.

Это произошло 31 мая в Минске в магазине, находящемся в микрорайоне Чижово. Торговая точка объявила распродажу колбасных изделий со скидкой до 50%. В том числе под акцию попали и сосиски.

Несмотря на то, что срок их годности уже подходил к концу, покупателей это ничуть не остановило. Особо активными были бабушки, которые, разбирая товар, чуть не подрались.

Молодёжь вела себя спокойнее и предпочитала снимать происходящее на видео.

Чего не скажешь о пожилых посетительницах магазина. Поскольку об акции с такой скидкой было объявлено заблаговременно, те пришли туда целенаправленно и в решительном настроении.

Всем ли пенсионеркам хватило акционных колбас, автор видео не сообщил. Он проинформировал лишь о том, что всё происходящее напомнило ему времена СССР.