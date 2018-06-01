В Омской области пенсионер-эпилептик захлебнулся в луже

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Тело мужчины обнаружили полицейские, которые прибыли на вызов по факту пропажи человека.

В Омской области при невыясненных обстоятельствах скончался пенсионер-эпилептик. По версии правоохранителей, 66-летний мужчина скончался от того, что захлебнулся в луже.

Трагедия произошла 30 мая в городе Троицке. Местный житель утром ушёл из дома, но так и не вернулся. Сестра мужчины сообщила о пропаже в полицию. Прибывшие на вызов правоохранители нашли труп пропавшего недалеко от места жительства. Умерший лежал лицом вниз в канаве с дождевой водой. С учётом того, что пенсионер страдал от эпилепсии, полицейские считают, что он умер, потеряв сознание во время очередного припадка. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по итогам которой будет названа истинная при чина смерти мужчины.

Ранее мы писали, что в Вологде на пороге магазина умер молодой мужчина. Местный житель злоупотреблял спиртным и неоднократно привлекался за появление в общественном месте в пьяном виде.