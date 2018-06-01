Драка со стрельбой: Конфликт в федерации дзюдо Грузии

Сегодня, 18:30

В СССР ранее были популярны лозунги на каждой спортивной арене «О спорт – ты мир».

В федерации дзюдо Грузии возник серьёзный конфликт. Он не завершился простыми митингами или собраниями. Там уже произошла даже драка со стрельбой.

В ней приняли участие те, кто поддерживают в Грузии главу федерации дзюдо и его противники. Один из участников потасовки ранен выстрелом, произведённым из пистолета. Подозреваемый в стрельбе задержан.

Всё началось после чемпионата Европы, проходившего в Израиле 26 – 28 апреля этого года. Там спортсмены из Грузии, впервые за 26 лет, остались вообще без наград.

После этого отправили в отставку в полном составе весь штаб сборной Грузии. Федерацию дзюдо сейчас в ней возглавляет Давид Кевхишвили. Грузинские дзюдоисты требуют его увольнения.

28 мая спортсмены организовали митинг протеста перед зданием парламента Грузии. Они отказались выходить на тренировки, пока не будет выполнено их главное требование. Помимо того, они недовольны увольнением своих тренеров.

Протесты переросли в драку, случившуюся в ночь на 1 июня. Дзюдоистом Иосебом Цеклаури в ходе неё было получено огнестрельное ранение бедра.

Очевидцы сообщают, что во время этого инцидента там пребывал и сам президент федерации, которая пока не делает никаких официальных заявлений.

Травмы получили ещё двое участников драки.