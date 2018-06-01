Состояние здоровья экс-владельца "Хромой лошади" в колонии тревожит омбудсмена

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Омбудсмен из Пермского края обратился к своей коллеге в Челябинске с ходатайством о проверке информации об избиении бывшего владельца ночного клуба «Хромая лошадь» Анатолия Зака.

Бывший владелец клуба «Хромая лошадь» был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Причиной приговора стал пожар в 2009 году, который унес жизни 156 человек. За прошедший срок бывший предприниматель сменил несколько тюрем. Сейчас он пребывает в одной из колоний Челябинска.

В СМИ распространилась информация о том, что состояние здоровья Анатолия Зака усугубилось. Причиной стало жестокое обращение сотрудников с заключенным.

Омбудсмен Пермского края обеспокоен состоянием здоровья заключенного и обратился за помощью к коллеге в Челябинске. Аппарат омбудсмена Челябинской области сообщил, что запрос не поступал, однако, как только он появится, будут применены меры, к которым привлекут Следственный комитет.

Ситуацию прокомментировала общественная наблюдательная комиссия, заявив, что никакой информации о ЧП в колонии не поступало, а если бы какое-либо происшествие было, то об этом уже знали бы. На данный момент колония работает в штатном режиме.