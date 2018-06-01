Под Брянском завуч местной школы спасла тонущего ребёнка

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Увидев находящегося на грани гибели малыша, женщина бросилась в воду без лишних колебаний.

Под Брянском завуч местной школы Анна Дюбо спасла от неминуемой гибели мальчика. Женщина увидела тонущего ребёнка, когда ехала мимо озера на велосипеде.

Инцидент произошёл в Климовском районе 26 мая. Педагог в свободное время направлялась за покупками в продуктовый магазин. Внезапно она заметила, как в водоёме барахтается маленький ребёнок. Он, по словам женщины, то всплывал на поверхность, то вновь уходил под воду, пытаясь добраться до суши. Анна без лишних колебаний бросилась ему на помощь. К счастью, ей удалось самостоятельно вытащить малыша на берег. При каких обстоятельствах мальчик попал в воду и где в этот момент находились его родители, не известно.

Ранее мы писали, что военнослужащий Росгвардии спас утопавшего в Керченском проливе строителя Керченского моста. Мужчина не удержался на опоре переправы и свалился в воду. Его едва не унесло течением.