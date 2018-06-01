В Башкирии подружились дикий лисёнок и домашняя собака

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Дикие животные всё чаще без особой боязни приходят навестить места обитания людей. Очередной случай произошёл в Башкирии на территории деревни Ильясово.

Туда забрёл маленький дикий лисёнок. Видимо в поисках пищи. Его быстро обнаружила домашняя собака, охраняющая жилище своего хозяина. В итоге животные подружились.

Об этом сообщил проживающий в Ильясово Марат Каримов. У него, как и у всех жителей деревни, много домашнего скота и своя собака, которая охраняет всё хозяйство.

Два дня назад мужчина с удивлением обнаружил, что оно пополнилось ещё одним животным. К его дому прибился дикий лисёнок. Собака приняла его, как за своего, и они подружились.

Каримов полагает, что лисёнок где-то в лесу потерял свою мать. Он очень отощал. Не отказался не только от мяса, но и от хлеба, который ест с большим аппетитом. Мужчина думает, что зверёк не страдает бешенством, поскольку ни на кого не бросается и является очень любопытным. Во дворе он почти освоился.

В то же время, законы РФ гласят о том, что дикие звери не должны содержаться в неволе. Поэтому Каримов сообщил о найдёныше.

Прибывшие специалисты убедились, что лисёнок здоров и отпустили его обратно в лес, откуда он пока не возвращался.

Скучает ли по нему домашняя собака, не сообщается.