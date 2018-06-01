В Киевской области мужчина пропил краденные церковные колокола

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Всего за инвентарь злоумышленник выручил порядка 1700 рублей.

В селе Барышевка Киевской области задержали местного жителя, которого подозревают в ограблении православного храма. Мужчина, по версии правоохранителей, украл и пропил церковные колокола. О раскрытии резонансного преступления представители Национальной полиции Украины сообщили на официальной странице местного отделения в Facebook. В частности, в публикации говорится, что подозреваемый сразу привлек внимание правоохранителей, поскольку ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртного в общественных местах. Оперативники не прогадали, когда нагрянули к мужчине домой. Тот уже успел отметить успешное завершение «дела». Злоумышленник к моменту, когда к нему явились полицейские уже успел сдать на металлолом два больших колокола. В общей сложности за них он выручил 700 гривен (порядка 1700 рублей).

Напомним, в конце марта под Одессой вандалы осквернили и ограбили храм УПЦ МП.