Жители Приморья отняли раненого медвежонка у живодёров

Сегодня, 03:30

Пострадавшее животное отправили в центр по реабилитации. Медвежонку исполнилось 4 месяца.

Медвежонок на протяжении долгого времени жил у местного садиста, который не давал животному еды, а также издевался и бил его. Животное обнаружили в селе Преображение Приморского края. После того, как местные жители рискнули отнять маленького медведя, его сразу же отправили на реабилитацию от полученных травм. Пока что сотрудники центра выясняют, каким образом животное попало в руки дачника. Медведь гималайской породы женского пола на данный момент успешно проходит лечение, после этого сотрудники отправят животное в эко-парк.