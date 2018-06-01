В центре Ставрополя сняли, как неадекватный мужчина раздевался на людях

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Агрессивный стрептиз произошел 31 мая на площади возле Солдата. Герой видео неоднократно появляется на улице в подобном психическом состоянии, также он периодически бьет свою мать, утверждает автор ролика.

В центре Ставрополя 31 мая прохожие сняли на видео, как неадекватный молодой мужчина раздевался прямо на людях. В кадр он уже попал без верхней одежды, демонстрируя свой торс. После того, как герой ролика едва не упал со ступенек, он решил, что необходимо раздеться до трусов и сделал это за долю секунды.

По словам пользователей Сети, парень на видео неоднократно устраивает подобные шествия на улице, помимо того, он бьет свою мать. Предполагается, что у него нестабильное психическое здоровье. Причиной такого поведение также может быть употребление наркотиков или алкоголя. Сотрудники УМВД России по Ставрополю проводят проверку.