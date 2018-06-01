В московской квартире нашли уран

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В одной из квартир столицы обнаружили контейнер с урановой рудой. Хозяин квартиры добровольно отдал находку, а также множество других химических веществ.

31 мая в квартире по адресу ул. Дмитрия Ульянова сотрудниками полиции и ФСБ было изъято множество запрещенных и радиоактивных химических веществ, таких как: радий, серная и соляная кислоты, натриевая селитра и др. Все соединения владелец квартиры, 33-летний мужчина с образованием химика, отдал добровольно. Также в квартире нашли уран, а точнее целый контейнер с урановой рудой, который весил около 150 грамм.

Специалистами была проведена проверка на радиацию. Найденные вещества передали на временное хранение в компанию. которая занимается радиоактивными отходами среднего и низкого уровней активности.

Сотрудники полиции ведут расследование по выяснению причин происшествия.