В Подмосковье скоростной поезд «Ласточка» насмерть сбил ребёнка

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Мальчик переходил железнодорожные пути в неотведённом для этого месте.

В Подмосковье ребёнка насмерть сбил скоростной поезд пригородного сообщения «Ласточка». Электричка выполняла рейс из Крюково в Москву. Трагедия произошла близ станции «Подрезково». В МВД подробностей инцидента пока не раскрывают, отмечая лишь, что мальчик переходил железнодорожные пути в неотведённом для этого месте. В настоящее время по факту смерти несовершеннолетнего проводится проверка. На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее мы писали, что в Москве женщина упала под поезд метро. К счастью, ей удалось избежать гибели. Что послужило причиной случившегося, не известно. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.