В Петербурге нудистка прогулялась по крыше

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Обнаженная девушка без стеснений устроила променад по крыше. Очевидцы сняли ее на видео и выложили его в сеть.

В Петербурге нудистка решила прогуляться по крыше. Девушку сняли на видео и выложили его в группе ВКонтакте «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах видно, как «руферша-нудистка» прогуливается туда-обратно по карнизу крыши. Также, можно заметить, что из окна выглядывает мужчина, с которым девушка, по всей видимости, знакома.

Происшествие вызвало бурное обсуждение в комментариях группы. Многие шутили, что девушка таким образом решила встретить первый день лета, другие – что ей просто не нужно на работу, или же она получила долгожданный отпуск. Нашлись и те, кто обсудил фигуру нудистки, отметив, что «вид сзади подкачал». Еще один мужчина пошутил, написав: «А вариант, сто жена внезапно вернулась из командировки не подходит?».

Напомним, что вчера в Ростове нудист, прикрывшись в лучших античных традициях листвой, прогулялся по детской площадке. Инцидент вызвал не менее бурное обсуждение в сети.