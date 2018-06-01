Мужчина без признаков жизни обнаружен за рулем в Ленинградской области

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Случайная прохожая в Кудрово наткнулась на неприятную находку. Женщина обнаружила в припаркованном у обочины микроавтобусе водителя без признаков жизни.

Вчера 31 мая около 17:40 жительница Кудрово (Ленинградская область) прогуливаясь по городу и наткнулась на странный микроавтобус марки Volkswagen, который был припаркован у обочины. 29-летняя женщина подметила, что за рулем находился водитель, который не подавал признаков жизни. На место происшествия она вызвала медиков и сотрудников правоохранительных органов.

Установлено, что водителем оказался 26-летний мужчина. Его транспортное средство было припарковано на Европейском проспекте у дома 13/6. Обнаружившая тело женщина сообщила, что ее внимание привлекла неестественная поза, в которой находился водитель. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины, а его тело отправили для прохождения всех необходимых экспертиз, которые и определят ее причины.

Полицейские установили, что микроавтобус принадлежит пострадавшему. Предварительно на его теле не обнаружили следов насилия. Уголовное дело по данному факту пока не открыто. Напомним, что случаи смерти за рулем не являются редкостью, часто они приводят к дорожно-транспортным происшествиям.