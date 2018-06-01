Пенсионерка умерла от отравления грибами в Волгограде

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Недавно стало известно, что 80-летняя женщина скончалась от отравления. Медики долго не могли выяснить причину смерти.

Женщина жила в Советском районе Волгограда. Сначала медики установили, что пенсионерка скончалась от отравления каким-то веществом, однако они не могли понять, каким именно. Затем в ходе следствия полиция выяснила, что женщина собирала и консервировала грибы. Пенсионерка приготовила блюдо неправильно, вследствие чего грибы стали ядовитыми.

СКР Волгограда призвал жителей города осторожнее относиться к собранным ягодам и грибам в лесу, рекомендуя покупать продукцию в магазине во избежание отравления.