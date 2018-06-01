В Петербурге слепая девушка упала в открытый колодец и сломала ногу

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Перелом зафиксирован в трех местах, теперь ее жизнь осложнилась еще больше. Инцидент произошел 28 мая на Комендантском проспекте, энергетики и сотрудники «Водоканала» моментально отреагировали на ЧП, информирует «Росбалт».

В Петербурге слепая девушка шла по тропинке и неожиданно упала в открытый колодец. Пострадавшая смогла самостоятельно начать выбираться из ямы, после ей помог прохожий, который доставил ее домой. Там она почувствовала сильную боль в правой ноге и вызвала бригаду скорой помощи.

Оказывается, при падении девушка сломала ногу в трех местах и на восстановление уйдет около 1,5 месяца, если будут осложнения, то времени потребуется больше. Супруг и родственники носят слепую на руках, чем усложняется ее жизнь. Девушка не оставит это без внимания властей и намерена писать жалобу, ведь на ее месте мог оказаться ребенок.