В Воронеже в многоэтажке вспыхнул мусоропровод

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Неосторожное обращение граждан с огнём продолжает оставаться основной из причин возникновения пожаров. И на природе, и на предприятиях, и в жилых домах.

В Воронеже вчера вечером вспыхнул мусоропровод, находящийся в многоэтажке, расположенной по улице Земнухова. Огонь быстро охватил дверь, ведущую в его помещение. Из дома стали выбегать встревоженные жильцы.

Языки пламени начали достигать дверей в подъезд. Согласно данным пресс-службы МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20:23. В 20:31 оно уже было ликвидировано. Люди не пострадали.

В комментариях, которые пишут по этому поводу в Воронеже, многие думают, что мусоропровод вспыхнул от брошенного в него тлеющего окурка. Другие считают поджог преднамеренным.

Третьи вообще уверены, что мусоропроводы уже давно являются «прошлым веком» и мусор нужно выносить на улицы.

Один из жильцов дома сообщил, что мусоропровод в их доме горел за год уже третий раз. Мужчина полагает, всё дело в контингенте, проживающем в этом подъезде.

С видео инцидента можно ознакомиться здесь.