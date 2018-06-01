В Астрахани пострадали пассажиры маршрутного такси

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В Астрахани на улице Ленина водитель маршрутного такси совершил резкое торможение. Такие его действия привели к травмам пассажиров.

Вчера 31 мая в Астрахани на улице Ленина произошел неприятный инцидент с пассажирами маршрутного такси, которое выполняло рейс по маршруту №52с. Известно, что за рулем транспортного средства находился 33-летний водитель. Маршрутка двигалась в направлении улицы Адмиралтейской и неожиданно для пассажиров совершила резкое торможение.

Такие действия водителя привели к падению некоторых пассажиров, которые получили травмы. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что в транспортном средстве на момент происшествия находилось десять пассажиров. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи диагностировали у 62-летней пенсионерки ушиб коленной чашечки, а у 56-летнего мужчины ушиб колена и перелом ребра. Оба пострадавших доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.

По данному факту проводится расследование. Сотрудники полиции устанавливают причины, которые заставили водителя маршрутного такси совершить резкое торможение. На данный момент виновник инцидента оправлен для прохождения всех необходимых экспертиз, которые установят в каком он находился состоянии во время управления транспортным средством.