МЧС: В Иркутске в ТЦ «Комсомолл» не работала система оповещения

Сегодня, 12:53

Из-за этого не было организовано эвакуации посетителей. Об этом сообщает Валентин Нелюбов, глава ГУ МЧС России по Иркутской области.

Валентин Нелюбов из МЧС информирует, что в Иркутске в ТЦ «Комсомолл» не работала система экстренного оповещения. На момент прибытия на место ЧП пожарных, не было организовано эвакуации посетителей. Отмечается, сотрудники правоохранительного ведомства проводят следственные мероприятия с целью установления обстоятельств инцидента.

Сегодня, 1 июня, в популярном в Иркутске ТЦ «Комсомолл» в развлекательном научном центре «Гравитация» неожиданно произошел взрыв неизвестной смеси, впоследствии травмы получили восемь детей возрастом от 7 до 10 лет. С ожогами первой и второй степеней им оказали помощь квалифицированные медики, у некоторых диагностировали до 40% ожогов всего тела. Всего эвакуировали 1,5 тысячи посетителей.