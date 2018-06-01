Праздник прям "огонь": Соцсети шокированы взрывом в иркутском ТЦ «Комсомол»

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На детях горела одежда, они в панике выбегали из помещения, где произошло возгорание. Пользователи соцсетей шокированы, как организаторы праздника в День защиты детей могли такое допустить.

Стало известно, что маленьким посетителя ТЦ «Комсомол» решили показать принцип работы фейерверка. Пользователи соцсетей возмущены, почему это делали не на открытом воздухе, а именно в помещении, где находились маленькие дети. В результате действий непрофессионального пиротехника пострадали 8 детей в возрасте от 6 до 11 лет. Все они получили ожоги.

В данный момент пострадавших осматривают врачи. Посетителей и детей, которым удалось спастись от огня, срочно эвакуировали из здания ТЦ «Комсомол». Очевидцы сообщают, что дети в панике выбегали из помещения, где произошел взрыв, в этот момент на некоторых ребятах горела одежда.