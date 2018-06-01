В Иркутске в ТЦ «Комсомол» произошёл взрыв: пострадали восемь детей

Сегодня, 11:41

Из здания эвакуировали всех посетителей и персонал, на месте работают спасатели.

Сегодня днём, 1 июня, в День защиты детей в Иркутске пострадали восемь школьников. В здании ТЦ «Комсомолл», где отдыхали школьники, произошёл взрыв. Инцидент случился во время развлекательной программы. Детям обещали, что они лишь «вздрогнут от маленького водородного взрыва». Случай имел место быть в экспериментарии ТЦ. По предварительным данным, произошло возгорание горючей жидкости. Очевидцы утверждают, что на пострадавших горела одежда.

Детей с ожогами различной степени доставили в местную больницу. Об их состоянии пока ничего не сообщается. На месте работают экстренные службы. Из здания эвакуировали персонал и всех посетителей.