На Урале пропавшего школьника нашли спящим в багажнике авто

Сегодня, 11:23

В селе Поташка Свердловской области полицейские разыскали без вести пропавшего мальчика 2009 года рождения, не вернувшегося домой из-за опасений быть наказанным.

Поздно вечером школьник вышел из дома без разрешения женщины-опекуна. Испугавшись наказания за «самоволку», юнец решил не возвращаться домой, заночевав в багажнике семейного авто. Наутро полицейские нашли пропавшего школьника спящим, передав его законным представителям.

По факту ЧП на Урале МВД организовало проверку. Примечательно, оскандалившееся семейство считается благополучным. Под опеку 45-летней женщины мальчик 2009 года рождения попал в 2013 году.