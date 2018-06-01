В Петербурге на стройке рабочий выпал из окна восьмого этажа

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22-летний гражданин Узбекистана получил при падении смертельные травмы.

В Санкт-Петербурге накануне вечером, 31 мая, молодой парень выпал из окна восьмого этажа. Трагедия произошла в 20:00 на Кушелевской дороге. Погибший работал на стройке жилого комплекса. 22-летний гражданин Узбекистана был задействован в опалубке постройки. Подсобный рабочий, по предварительным данным, сорвался с высоты во время выполнения работ. Спасти молодого человека не удалось. При падении он получил травмы, не совместимые с жизнью. Сейчас обстоятельства гибели мигранта выясняет полиция. По факту смерти иностранца начата проверка. В строительной компании, где работал погибший, происшествие не комментируют.

Ранее мы писали, что на Урале мужчина выпал из окна. Мужчина скончался от полученных травм. Наружу из окна он вылез, чтобы спасти кошку.