Вчера, 23:12

Трагический случай произошел вчера в хуторе Красном и вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Рутинный дорожный ремонт стал фатальным для 56-летнего мужчины.

Как сообщают в коммуникационном подразделении местной полиции, под Волгоградом взорвавшееся колесо «КамАЗа» убило водителя. Очевидцы трагедии дали свидетельские показания в полиции, что водитель грузовика остановился на площадке возле мотеля, после того, как несколько проезжающих рядом коллег, обратили внимание мужчины, что колесо заметно спустило.

Опытный водитель остановился и достав насос, начал подкачивать колесо. Внезапно раздался резкий хлопок, мужчину отбросило от грузовика, его лицо было залито кровью. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти водителя не удалось. Открытая черепно-мозговая травма стала фатальной. В настоящее время проводится техническая экспертиза и предварительное расследование инцидента.