В Тимясово пьяная мать избивала 12-летнего сына и чуть не сожгла дом

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Минувшая ночь в деревне Тимясово едва не закончилась трагедией. Употребление алкоголя едва не привело к смерти ребенка.

Местная жительница поздно возвратилась домой после бурного вечера в компании односельчан. Дома спал ее 12-летний сын, а старший, 15-летний подросток, искал по селу родную мать. Женщина заперла дом изнутри и стала избивать младшего отпрыска, перед этим подпалив шторы. Старший в это время стучался в двери и пытался прекратить избиение брата. В результате он смог выбить двери и спасти младшего. Ребята прибежали к соседям, которые вызвали на место происшествия участкового. Женщину доставили в отделение, после изучения фактов о насилии против ребенка, полиция примет решение об открытии уголовного дела.

Ранее в Рязанской области отец зарезал своего сына из-за мести. Находясь в пьяном состоянии, оба мужчины поскандалили и сын, ударив несколько раз отца, ушел из дома. Когда он вернулся, дверь оказалась заперта. Выломав ее, парень попал в дом, где отец нанес ему удар ножом.