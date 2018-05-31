Жительница Черкесска, потерявшая сына, приковала себя цепями к ограде больницы

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Одиночная акция протеста была проведена Аллой Русаковой, отчаявшейся ждать возбуждение уголовного дела и привлечения к ответственности медиков. В Карачаево-Черкесии, такие действия явились прецедентом и вызвали реакцию официальных лиц.

Жительница Черкесска, потерявшая 30-летнего сына пять лет назад, приковала себя цепями к ограде больницы, где умер молодой мужчина. Русакова считает, что врачи, в свое время, халатно отнеслись к своим обязанностям, не предоставляли для лечения необходимых медикаментов, что привело к смерти. Женщина вышла на одиночную акцию с плакатом, на котором объяснила свою позицию.

Однако ливень, обрушившийся на город, лишил мать, потерявшую сына сочувствующих граждан. К Русаковой вышла главврач больницы, которая уговорила женщину продолжить разговор на следующий день, в присутствии прокурора и представителей следственных органов. Русакова отстегнула цепь, но предупредила, что готова повторить акцию в любое время.