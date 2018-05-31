В ХМАО школьница погибла, упав с 18-го этажа

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Девочка скончалась на месте, так как получила несовместимые с жизнью травмы. Отметим, что ранее погибшая часто самовольно уходила из дома.

Сообщается, в Нижневаровске Ханты-Мансийского автономного округа 13-летняя школьница погибла, упал с 18-го этажа. Пресс-служба СУ СКР проинформировала, что в результате падения школьница получила серьезные травмы, которые привели к мгновенной смерти. Отметим, что до трагического инцидента погибшая неоднократно самовольно уходила из дома. В учебном заведении много раз проводили и с девочкой и ее семьей индивидуально-профилактические мероприятия.

Сейчас стражи порядка проводят проверку по данному происшествию. К расследованию также подключились региональные стражи порядка.