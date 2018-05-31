В Вологодской области от клещевого энцефалита скончалась пенсионерка

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Случай был зафиксирован в Великоустюгском районе. Позднее выяснилось, что пожилая женщина не была привита.

После укуса она незамедлительно обратилась за помощью в медицинское учреждение, однако врачи вынуждены были признать, что ничем ей помочь не могут, так как клещевой энцефалит у пенсионерки развивался слишком стремительно.

Какое-то время женщина провела в больнице, однако спасти ее так и не смогли. Следует отметить, что в этом сезоне это первый инцидент на территории Вологодской области, закончившийся летальным исходом.

Врачи рекомендуют проявлять повышенную осторожность на природе. Проводить осмотры необходимо каждые 10-15 минут. Если же клещ все же присосался, следует максимально быстро обратиться в больницу. За неделю в регионе зарегистрировано более 7 тысяч случаев присасывания клещей. 43 процента укушенных пострадали на дачных участках.