В Москве эвакуировано здание Басманного суда из-за потенциальной угрозы

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К месту назначения выехали спасательные службы, теперь ожидают сапёров.

В Москве эвакуировано здание Басманного суда. Аноним сообщил про вероятность взрыва. Около сотни людей вывели из помещений.

"Мы приняли сообщение от неизвестного о том, что Басманный районный суд по улице Каланчевской 11/1 заминирован взрывным устройством", - рассказали сотрудники полиции.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты.

Ранее стало известно, в начале текущего месяца в Москве из многоэтажного здания, в котором расположился бизнес центр, были эвакуированы два десятка человек.