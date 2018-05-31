В Москве эвакуировано здание Басманного суда из-за потенциальной угрозы

К месту назначения выехали спасательные службы, теперь ожидают сапёров.
В Москве эвакуировано здание Басманного суда. Аноним сообщил про вероятность взрыва. Около сотни людей вывели из помещений.
"Мы приняли сообщение от неизвестного о том, что Басманный районный суд по улице Каланчевской 11/1 заминирован взрывным устройством", - рассказали сотрудники полиции.
Сейчас на месте происшествия работают эксперты.
Ранее стало известно, в начале текущего месяца в Москве из многоэтажного здания, в котором расположился бизнес центр, были эвакуированы два десятка человек.