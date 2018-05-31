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У Севска обезвредили бомбу времен ВОВ

Сегодня, 18:25

Взрывоопасный предмет был найден в г. Севск. Он сохранился со времен Великой Отечественной войны.

В административном центре Севского района Брянской области обезвредили бомбу времен ВОВ. Авиабомба была найдена в лесном массиве, недалеко от которого расположен городской массив.

На место находки были отправлены специалисты ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр». Ближе к часу дня снаряд был обезврежен. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, вчера в Ленобласти были обнаружены две мины времен ВОВ, которые неизвестные лица подвесили на ЛЭП. Службы по разминированию обезвредили находку.

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