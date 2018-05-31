В Тамабове бешеный кот покусал семью

Сегодня, 18:11

В г. Мичуринск, Тамбовская обл., зараженный бешенством кот напал на семью, покусав 3 человек. Пострадавшие проходят специальное лечение.

По предварительным данным известно, что странное поведение питомца было замечено сразу. Животное стало вялым и малообщительным. Его пытались вылечить, однако, сделать это владельцам не удалось.

Став агрессивным, бешеный кот напал на семью, исцарапав и искусав ее членов. Животное доставили в ветеринарную клинику, где специалистам пришлось усыпить любимца.

Отметим, что в Мичуринске и Рассказово установлен карантин с целью предупреждения распространения бешенства в данных населенных пунктах. Отмечается, что в период карантина запрещается проводить ярмарки и прочие массовые мероприятия с участием животных, продавать животных или вывозить за пределы указанных территорий.

Специалисты заявили, что данное заболевание достаточно сложно излечить. Предупреждается, что при виде животного с признаками бешенства лучше к нему не подходить, а сообщить о находке ветеринару или в ближайшую лечебницу.