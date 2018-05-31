В Азербайджане парня убило молнией прямо на могиле матери

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Происшествие случилось в Масаллинском районе. Парень пришел на могилу умершей 4 дня назад матери, и скончался сам от удара молнией.

СМИ сообщают о происшествии в Азербайджане. Известно, что парня 27-ми лет убило ударом молнии прямо на могиле матери. Он приехал на кладбище вместе с дядей. Родственники прибыли с целью почтить память усопшей 4 дня назад матери погибшего.

В то время как парень говорил по телефону, по нему ударила сильная молния. Его отвезли в больницу, однако спасти его не удалось. Дядя получил легкие травмы. Ему оказали медицинскую помощь и выписали амбулаторное лечение.

Напомним, что в начале месяца в Индии ударом молнии убило 13 человек, которые работали на полях. Еще 25 были ранены, двое из которых находились в больнице в критическом состоянии.